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Jordan Brooklyn 男子梭织长裤 - 淡褐色/大学红

Jordan Brooklyn

男子梭织长裤

¥499
淡褐色/大学红
黑/大学红

需要一条经久耐穿的百搭长裤吗？穿上 Jordan Brooklyn 男子梭织长裤，经典又时尚。休闲直筒裤型，为臀部和大腿部位营造舒适感受；弹性腰部搭配抽绳，可供束紧至理想贴合度。


  • 显示颜色： 淡褐色/大学红
  • 款式： IO1823-274

Jordan Brooklyn

¥499

需要一条经久耐穿的百搭长裤吗？穿上 Jordan Brooklyn 男子梭织长裤，经典又时尚。休闲直筒裤型，为臀部和大腿部位营造舒适感受；弹性腰部搭配抽绳，可供束紧至理想贴合度。

其他细节

  • 插手口袋和背面口袋
  • 弹性腰部设计

产品细节

  • 面料：100% 棉。口袋/腰部里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡褐色/大学红
  • 款式： IO1823-274

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