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Jordan Brooklyn
男子梭织长裤
¥499
需要一条经久耐穿的百搭长裤吗？穿上 Jordan Brooklyn 男子梭织长裤，经典又时尚。休闲直筒裤型，为臀部和大腿部位营造舒适感受；弹性腰部搭配抽绳，可供束紧至理想贴合度。
- 显示颜色： 淡褐色/大学红
- 款式： IO1823-274
Jordan Brooklyn
¥499
需要一条经久耐穿的百搭长裤吗？穿上 Jordan Brooklyn 男子梭织长裤，经典又时尚。休闲直筒裤型，为臀部和大腿部位营造舒适感受；弹性腰部搭配抽绳，可供束紧至理想贴合度。
其他细节
- 插手口袋和背面口袋
- 弹性腰部设计
产品细节
- 面料：100% 棉。口袋/腰部里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 淡褐色/大学红
- 款式： IO1823-274
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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