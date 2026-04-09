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Jordan Brooklyn 男子短裤 - 黑/红外线红 23

Jordan Brooklyn

男子短裤

¥399

Jordan Brooklyn 男子短裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，演绎经典版型，无论是与朋友一起出门还是居家休闲，皆是理想之选。弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感，助你自在畅动；简约设计，可轻松搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： IR1867-010

Jordan Brooklyn

¥399

Jordan Brooklyn 男子短裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，演绎经典版型，无论是与朋友一起出门还是居家休闲，皆是理想之选。弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感，助你自在畅动；简约设计，可轻松搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。

其他细节

侧边口袋设计

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可冷水机洗
  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： IR1867-010

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