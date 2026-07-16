第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Brooklyn
男子短裤
经典做旧数字图案，让这款 Jordan Brooklyn 男子短裤成为你彰显 GOAT 风采的理想之选。适合日常穿着，搭配弹性腰部设计，舒适贴合。
- 显示颜色： 苔木棕色
- 款式： IW1899-235
Jordan Brooklyn
经典做旧数字图案，让这款 Jordan Brooklyn 男子短裤成为你彰显 GOAT 风采的理想之选。适合日常穿着，搭配弹性腰部设计，舒适贴合。
产品细节
- 多口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 苔木棕色
- 款式： IW1899-235
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。