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Jordan Brooklyn
Diamond 男子网眼布短裤
20% 折让
Jordan Brooklyn Diamond 男子网眼布短裤采用轻盈网眼布面料，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。饰有经典菱形镶边，添上点睛之笔。
- 显示颜色： 大学蓝/白色
- 款式： IR1488-412
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Jordan Brooklyn Diamond 男子网眼布短裤采用轻盈网眼布面料，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。饰有经典菱形镶边，添上点睛之笔。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学蓝/白色
- 款式： IR1488-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。