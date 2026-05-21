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Jordan Brooklyn Fleece
女子全长拉链开襟中短款加绒连帽衫
20% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟中短款加绒连帽衫采用加绒针织面料，内里柔软非凡，是日常穿着的理想之选，带来舒适感受。宽松版型，打造轻松叠搭和充裕的活动空间。
- 显示颜色： 心灵蓝/白色
- 款式： IO1075-422
- 原产国家/地区： 中国
Jordan Brooklyn Fleece
20% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟中短款加绒连帽衫采用加绒针织面料，内里柔软非凡，是日常穿着的理想之选，带来舒适感受。宽松版型，打造轻松叠搭和充裕的活动空间。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 心灵蓝/白色
- 款式： IO1075-422
- 原产国家/地区： 中国
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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