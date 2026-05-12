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Jordan Brooklyn Fleece
女子全长拉链开襟连帽衫
20% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟连帽衫采用法式毛圈针织面料和经典设计，结合宽松版型，营造非凡舒适感受，略短剪裁让连帽衫不会显得过于松垮，塑就出众街头风范。
- 显示颜色： 舰队蓝/帆白
- 款式： IO9536-479
Jordan Brooklyn Fleece
20% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟连帽衫采用法式毛圈针织面料和经典设计，结合宽松版型，营造非凡舒适感受，略短剪裁让连帽衫不会显得过于松垮，塑就出众街头风范。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 舰队蓝/帆白
- 款式： IO9536-479
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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