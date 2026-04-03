 
第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Brooklyn Fleece 女子工装长裤 - 军裤卡其/白色

Jordan Brooklyn Fleece

女子工装长裤

27% 折让
军裤卡其/白色
黑/白色

Jordan Brooklyn Fleece 女子工装长裤采用法式毛圈面料，能够满足日常探险所需，带来舒适穿着体验。多口袋设计，提供充裕储物空间；直筒剪裁搭配宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松穿着体验，适合日常休闲穿搭。


  • 显示颜色： 军裤卡其/白色
  • 款式： IF1061-325

Jordan Brooklyn Fleece

27% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 女子工装长裤采用法式毛圈面料，能够满足日常探险所需，带来舒适穿着体验。多口袋设计，提供充裕储物空间；直筒剪裁搭配宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松穿着体验，适合日常休闲穿搭。

产品细节

  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其/白色
  • 款式： IF1061-325

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。