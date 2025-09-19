Jordan Brooklyn Fleece
女子无袖上衣
Jordan Brooklyn Fleece 女子无袖上衣采用法式毛圈针织面料，舒适非凡。衣领和袖窿采用罗纹设计，彰显经典风范；结合宽松版型，塑就休闲外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF0065-010
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
