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Jordan Brooklyn Fleece
女子短裤
20% 折让
经典短裤，值得拥有。Jordan Brooklyn Fleece 女子短裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，搭配宽松版型，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV7519-010
Jordan Brooklyn Fleece
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经典短裤，值得拥有。Jordan Brooklyn Fleece 女子短裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，搭配宽松版型，适合日常穿着。
产品细节
- 面料：73% 棉/27% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV7519-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。