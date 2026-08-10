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Jordan Brooklyn Fleece
女子长裤
¥499
想要一款适合日常穿着的长裤？Jordan Brooklyn Fleece 女子长裤是你的不二之选。采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，结合宽松休闲外观，营造非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，便于轻松调整贴合度。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV7513-010
Jordan Brooklyn Fleece
¥499
想要一款适合日常穿着的长裤？Jordan Brooklyn Fleece 女子长裤是你的不二之选。采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，结合宽松休闲外观，营造非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，便于轻松调整贴合度。
产品细节
- 面料：73% 棉/27% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV7513-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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