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Jordan Brooklyn Fleece
男子加绒套头连帽衫
32% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 男子加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，舒适非凡。超宽松版型设计，缔造理想叠搭佳选。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： IF3899-010
Jordan Brooklyn Fleece
32% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 男子加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，舒适非凡。超宽松版型设计，缔造理想叠搭佳选。
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： IF3899-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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