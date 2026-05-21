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Jordan Brooklyn Fleece
男子扎染短裤
24% 折让
在找日常都能穿的短裤？Jordan Brooklyn Fleece 男子扎染短裤正是你的不二之选。法式毛圈针织面料为你的节日季及其他时刻带来非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，可自如调节贴合度。
- 显示颜色： 帆白/灰黑/黑
- 款式： IF1960-133
Jordan Brooklyn Fleece
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在找日常都能穿的短裤？Jordan Brooklyn Fleece 男子扎染短裤正是你的不二之选。法式毛圈针织面料为你的节日季及其他时刻带来非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，可自如调节贴合度。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/灰黑/黑
- 款式： IF1960-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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