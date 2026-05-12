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Jordan Brooklyn Fleece
男子 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫
33% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 男子 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫采用出众设计，备受青睐。超宽松版型结合加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，缔造温暖舒适感受。
- 显示颜色： 橄榄灰/黑
- 款式： IB7232-040
Jordan Brooklyn Fleece
33% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 男子 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫采用出众设计，备受青睐。超宽松版型结合加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，缔造温暖舒适感受。
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 刺绣细节
- 可机洗
- 显示颜色： 橄榄灰/黑
- 款式： IB7232-040
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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