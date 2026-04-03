 
第 1 张图片，共 9 张图片
Jordan Brooklyn Hike Mike 男子可拆式拉链长裤 - 黑

Jordan Brooklyn

Hike Mike 男子可拆式拉链长裤

28% 折让

这款复古风格的 Jordan Brooklyn Hike Mike 男子可拆式拉链长裤采用可拆卸拉链裤腿设计，助你轻松切换穿搭风格。大胆的整版图案呼应 Jordan 传承，宽松版型带来舒适体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF1882-010

Jordan Brooklyn

28% 折让

这款复古风格的 Jordan Brooklyn Hike Mike 男子可拆式拉链长裤采用可拆卸拉链裤腿设计，助你轻松切换穿搭风格。大胆的整版图案呼应 Jordan 传承，宽松版型带来舒适体验。

其他细节

可拆卸拉链裤腿

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF1882-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。