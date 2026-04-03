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Jordan Brooklyn Hike Mike 男子圆领运动衫 - 黑/亮黄

Jordan Brooklyn

Hike Mike 男子圆领运动衫

26% 折让
黑/亮黄
雾杉木绿/黑

在找日常离不开的佳选单品？当然是一件舒适非凡的运动衫。Jordan Brooklyn Hike Mike 男子圆领运动衫采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，结合经典版型，营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/亮黄
  • 款式： IQ2978-010

Jordan Brooklyn

26% 折让

在找日常离不开的佳选单品？当然是一件舒适非凡的运动衫。Jordan Brooklyn Hike Mike 男子圆领运动衫采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，结合经典版型，营造非凡舒适感受。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/亮黄
  • 款式： IQ2978-010

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