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Jordan Brooklyn
Hike Mike 男子圆领运动衫
20% 折让
在找日常离不开的佳选单品？当然是一件舒适非凡的运动衫。Jordan Brooklyn Hike Mike 男子圆领运动衫采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，结合经典版型，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 帆白/军裤卡其
- 款式： IQ2978-133
Jordan Brooklyn
20% 折让
在找日常离不开的佳选单品？当然是一件舒适非凡的运动衫。Jordan Brooklyn Hike Mike 男子圆领运动衫采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，结合经典版型，营造非凡舒适感受。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/军裤卡其
- 款式： IQ2978-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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