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Jordan Brooklyn 男子 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫 - 黑/麻灰/椒红

Jordan Brooklyn

男子 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫

30% 折让

伟大之名举世皆知。Jordan Brooklyn 男子 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫采用柔软挺括的加绒针织面料，塑就舒适非凡的日常穿着体验，向迈克尔·乔丹的经典风范致敬。


  • 显示颜色： 黑/麻灰/椒红
  • 款式： IO9824-010

Jordan Brooklyn

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伟大之名举世皆知。Jordan Brooklyn 男子 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫采用柔软挺括的加绒针织面料，塑就舒适非凡的日常穿着体验，向迈克尔·乔丹的经典风范致敬。

产品细节

  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/麻灰/椒红
  • 款式： IO9824-010

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