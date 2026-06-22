宽松的 Jordan Brooklyn Realtree 女子长裤将 Jordan 风格与 Realtree 图案巧妙融合。该长裤的灵感源自工装设计，采用舒适棉质面料，经久耐穿，是日常穿着的理想之选。

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