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Jordan Brooklyn
Realtree 女子长裤
20% 折让
宽松的 Jordan Brooklyn Realtree 女子长裤将 Jordan 风格与 Realtree 图案巧妙融合。该长裤的灵感源自工装设计，采用舒适棉质面料，经久耐穿，是日常穿着的理想之选。
- 显示颜色： 峻岩/帆白
- 款式： IO9527-256
- 原产国家/地区： 中国
Jordan Brooklyn
20% 折让
宽松的 Jordan Brooklyn Realtree 女子长裤将 Jordan 风格与 Realtree 图案巧妙融合。该长裤的灵感源自工装设计，采用舒适棉质面料，经久耐穿，是日常穿着的理想之选。
产品细节
- 面料：100% 棉。口袋：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 峻岩/帆白
- 款式： IO9527-256
- 原产国家/地区： 中国
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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