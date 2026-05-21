 
第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Brooklyn Realtree 女子长裤 - 峻岩/帆白

Jordan Brooklyn

Realtree 女子长裤

20% 折让

宽松的 Jordan Brooklyn Realtree 女子长裤将 Jordan 风格与 Realtree 图案巧妙融合。该长裤的灵感源自工装设计，采用舒适棉质面料，经久耐穿，是日常穿着的理想之选。


  • 显示颜色： 峻岩/帆白
  • 款式： IO9527-256
  • 原产国家/地区： 中国

Jordan Brooklyn

20% 折让

宽松的 Jordan Brooklyn Realtree 女子长裤将 Jordan 风格与 Realtree 图案巧妙融合。该长裤的灵感源自工装设计，采用舒适棉质面料，经久耐穿，是日常穿着的理想之选。

产品细节

  • 面料：100% 棉。口袋：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 峻岩/帆白
  • 款式： IO9527-256
  • 原产国家/地区： 中国

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。