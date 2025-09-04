Jordan Brooklyn
Realtree 女子 Oversize 风长袖T恤
¥349
Jordan Brooklyn Realtree 女子 Oversize 风长袖T恤巧妙糅合 Jordan 与 Realtree 风范。结合超宽松版型，带来出众舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 铁灰/帆白
- 款式： HV0449-068
Jordan Brooklyn
¥349
Jordan Brooklyn Realtree 女子 Oversize 风长袖T恤巧妙糅合 Jordan 与 Realtree 风范。结合超宽松版型，带来出众舒适的穿着感受。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 铁灰/帆白
- 款式： HV0449-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。