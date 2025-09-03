 
Jordan Brooklyn Rise 可调节运动帽 - 白色/帆白

Jordan Brooklyn Rise

可调节运动帽

¥269
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Brooklyn Rise Realtree 可调节运动帽融蕴多种匠心元素：Jordan、Realtree 和老爹帽风格。该运动帽采用经典半硬顶版型和弧形帽檐设计，营造休闲复古风格。


  • 显示颜色： 白色/帆白
  • 款式： HV1076-100

Jordan Brooklyn Rise

¥269

Jordan Brooklyn Rise Realtree 可调节运动帽融蕴多种匠心元素：Jordan、Realtree 和老爹帽风格。该运动帽采用经典半硬顶版型和弧形帽檐设计，营造休闲复古风格。

其他细节

  • 背面可调节固定带，可供调整贴合感
  • 汗带设计，营造舒适感受

产品细节

  • 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 白色/帆白
  • 款式： HV1076-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。