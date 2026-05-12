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Jordan
Brooklyn Varsity 大童凉感短袖T恤
11% 折让
Jordan Brooklyn Varsity 大童凉感短袖T恤设计百搭，采用顺滑面料，富有弹性，便于活动；搭配圆领设计，营造舒适自在的穿着体验。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰；也可搭配牛仔裤，打造休闲日常造型。
- 显示颜色： 水洗柠檬黄
- 款式： IW1459-746
Jordan
11% 折让
Jordan Brooklyn Varsity 大童凉感短袖T恤设计百搭，采用顺滑面料，富有弹性，便于活动；搭配圆领设计，营造舒适自在的穿着体验。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰；也可搭配牛仔裤，打造休闲日常造型。
产品细节
- 87% 锦纶/13% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 水洗柠檬黄
- 款式： IW1459-746
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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