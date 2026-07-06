Jordan Brooklyn Varsity 大童凉感短袖T恤设计百搭，采用顺滑面料，富有弹性，便于活动；搭配圆领设计，营造舒适自在的穿着体验。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰；也可搭配牛仔裤，打造休闲日常造型。

Jordan Brooklyn Varsity 大童凉感短袖T恤设计百搭，采用顺滑面料，富有弹性，便于活动；搭配圆领设计，营造舒适自在的穿着体验。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰；也可搭配牛仔裤，打造休闲日常造型。

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