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Jordan Brooklyn Varsity 大童T恤 - 水洗柠檬黄

Jordan

Brooklyn Varsity 大童凉感T恤

¥269
水洗柠檬黄
白色

Jordan Brooklyn Varsity 大童凉感T恤设计百搭，采用顺滑面料，富有弹性，便于活动；搭配圆领设计，营造舒适自在的穿着体验。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰；也可搭配牛仔裤，打造休闲日常造型。


  • 显示颜色： 水洗柠檬黄
  • 款式： IW1459-746

Jordan

¥269

Jordan Brooklyn Varsity 大童凉感T恤设计百搭，采用顺滑面料，富有弹性，便于活动；搭配圆领设计，营造舒适自在的穿着体验。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰；也可搭配牛仔裤，打造休闲日常造型。

产品细节

  • 87% 锦纶/13% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 水洗柠檬黄
  • 款式： IW1459-746

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