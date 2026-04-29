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Jordan Chicago 女子短裤 - 灰黑

Jordan Chicago

女子短裤

¥499

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短裤佳选，型格在线。Jordan Chicago 女子短裤采用梭织斜纹面料，结合多口袋设计，舒适机能兼备。演绎经典 Jordan 风范，展现出众风采。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： FN5682-045

Jordan Chicago

¥499

短裤佳选，型格在线。Jordan Chicago 女子短裤采用梭织斜纹面料，结合多口袋设计，舒适机能兼备。演绎经典 Jordan 风范，展现出众风采。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 锦纶
  • 侧袋和后袋
  • 刺绣 Jumpman 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： FN5682-045

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