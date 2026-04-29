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Jordan Chicago
女子短裤
¥499
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此配色当前无货
短裤佳选，型格在线。Jordan Chicago 女子短裤采用梭织斜纹面料，结合多口袋设计，舒适机能兼备。演绎经典 Jordan 风范，展现出众风采。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： FN5682-045
Jordan Chicago
¥499
短裤佳选，型格在线。Jordan Chicago 女子短裤采用梭织斜纹面料，结合多口袋设计，舒适机能兼备。演绎经典 Jordan 风范，展现出众风采。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 锦纶
- 侧袋和后袋
- 刺绣 Jumpman 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： FN5682-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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