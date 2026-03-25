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Jordan Chicago
女子长裤
¥699
Jordan Chicago 女子长裤采用简约线条结合实穿设计，令该款轻盈工装长裤成为挚爱百搭佳选。弹性腰部搭配按扣拉链门襟，有助提升实用性；小腿外侧结合可调节系带设计，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DZ4437-010
Jordan Chicago
¥699
Jordan Chicago 女子长裤采用简约线条结合实穿设计，令该款轻盈工装长裤成为挚爱百搭佳选。弹性腰部搭配按扣拉链门襟，有助提升实用性；小腿外侧结合可调节系带设计，尽显运动鞋魅力。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。上部口袋：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DZ4437-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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