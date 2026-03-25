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Jordan Chicago 女子长裤 - 黑

Jordan Chicago

女子长裤

¥699

Jordan Chicago 女子长裤采用简约线条结合实穿设计，令该款轻盈工装长裤成为挚爱百搭佳选。弹性腰部搭配按扣拉链门襟，有助提升实用性；小腿外侧结合可调节系带设计，尽显运动鞋魅力。


  • 显示颜色：
  • 款式： DZ4437-010

Jordan Chicago

¥699

Jordan Chicago 女子长裤采用简约线条结合实穿设计，令该款轻盈工装长裤成为挚爱百搭佳选。弹性腰部搭配按扣拉链门襟，有助提升实用性；小腿外侧结合可调节系带设计，尽显运动鞋魅力。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。上部口袋：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DZ4437-010

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