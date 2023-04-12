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      Jordan 'Chinese New Year'

      男子夹克

      ¥1,599

      Jordan 'Chinese New Year' 男子夹克采用经典线条传承经典，以新颖设计焕新演绎人气单品。采用锦纶斜纹结合光滑里料和轻盈填充物，以传统风格设计细节和别致的饰边致敬中国新年。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CU1700-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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