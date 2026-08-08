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Jordan 'Chinese New Year'
男子夹克
¥1,599
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此配色当前无货
Jordan 'Chinese New Year' 男子夹克采用经典线条传承经典，以新颖设计焕新演绎人气单品。采用锦纶斜纹结合光滑里料和轻盈填充物，以传统风格设计细节和别致的饰边致敬中国新年。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU1700-010
Jordan 'Chinese New Year'
¥1,599
新年风范
Jordan 'Chinese New Year' 男子夹克采用经典线条传承经典，以新颖设计焕新演绎人气单品。采用锦纶斜纹结合光滑里料和轻盈填充物，以传统风格设计细节和别致的饰边致敬中国新年。
其他细节
- 轻盈耐穿的锦纶斜纹设计搭配柔顺光滑面料，轻质保暖
- 正面和左侧衣袖设有拉链口袋
- 弹性罗纹袖口、下摆和衣领设计，缔造温暖舒适的贴合感
- 褶饰衣袖设计，提升符合人体工学的贴合感
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 缝制绒线 Jumpman 设计
- 衣袖饰有菱形镶边细节
- 中国新年贴片设计
- 背面饰以刺绣
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU1700-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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