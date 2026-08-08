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Jordan 'Chinese New Year' 男子夹克 - 黑

Jordan 'Chinese New Year'

男子夹克

¥1,599

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Jordan 'Chinese New Year' 男子夹克采用经典线条传承经典，以新颖设计焕新演绎人气单品。采用锦纶斜纹结合光滑里料和轻盈填充物，以传统风格设计细节和别致的饰边致敬中国新年。


  • 显示颜色：
  • 款式： CU1700-010

Jordan 'Chinese New Year'

¥1,599

新年风范

Jordan 'Chinese New Year' 男子夹克采用经典线条传承经典，以新颖设计焕新演绎人气单品。采用锦纶斜纹结合光滑里料和轻盈填充物，以传统风格设计细节和别致的饰边致敬中国新年。

其他细节

  • 轻盈耐穿的锦纶斜纹设计搭配柔顺光滑面料，轻质保暖
  • 正面和左侧衣袖设有拉链口袋
  • 弹性罗纹袖口、下摆和衣领设计，缔造温暖舒适的贴合感
  • 褶饰衣袖设计，提升符合人体工学的贴合感

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 缝制绒线 Jumpman 设计
  • 衣袖饰有菱形镶边细节
  • 中国新年贴片设计
  • 背面饰以刺绣
  • 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CU1700-010

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