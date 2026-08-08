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Jordan "Chinese New Year" 男子针织套头衫 - 淡象牙白

Jordan "Chinese New Year"

男子针织套头衫

¥799

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Jordan "Chinese New Year" 男子针织套头衫以庆祝风格演绎倍受喜爱的运动款型。该宽松休闲套头衫采用厚实弹性针织面料，胸前饰有醒目绒线 Jumpman 设计，全新图案旨在向中国节日致敬。


  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： CU2323-110

Jordan "Chinese New Year"

¥799

新年风范

Jordan "Chinese New Year" 男子针织套头衫以庆祝风格演绎倍受喜爱的运动款型。该宽松休闲套头衫采用厚实弹性针织面料，胸前饰有醒目绒线 Jumpman 设计，全新图案旨在向中国节日致敬。

其他细节

  • 针织面料柔软耐穿，让你运动自如
  • 匠心风帽搭配抽绳，营造出众包覆体验

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 袋鼠式口袋
  • 缝制绒线 Jumpman 设计
  • 缝制中国新年贴片
  • 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： CU2323-110

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