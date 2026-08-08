Jordan "Chinese New Year" 男子针织套头衫以庆祝风格演绎倍受喜爱的运动款型。该宽松休闲套头衫采用厚实弹性针织面料，胸前饰有醒目绒线 Jumpman 设计，全新图案旨在向中国节日致敬。

Jordan "Chinese New Year" 男子针织套头衫以庆祝风格演绎倍受喜爱的运动款型。该宽松休闲套头衫采用厚实弹性针织面料，胸前饰有醒目绒线 Jumpman 设计，全新图案旨在向中国节日致敬。

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