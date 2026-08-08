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Jordan "Chinese New Year"
男子针织套头衫
¥799
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此配色当前无货
Jordan "Chinese New Year" 男子针织套头衫以庆祝风格演绎倍受喜爱的运动款型。该宽松休闲套头衫采用厚实弹性针织面料，胸前饰有醒目绒线 Jumpman 设计，全新图案旨在向中国节日致敬。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： CU2323-110
Jordan "Chinese New Year"
¥799
新年风范
Jordan "Chinese New Year" 男子针织套头衫以庆祝风格演绎倍受喜爱的运动款型。该宽松休闲套头衫采用厚实弹性针织面料，胸前饰有醒目绒线 Jumpman 设计，全新图案旨在向中国节日致敬。
其他细节
- 针织面料柔软耐穿，让你运动自如
- 匠心风帽搭配抽绳，营造出众包覆体验
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 袋鼠式口袋
- 缝制绒线 Jumpman 设计
- 缝制中国新年贴片
- 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： CU2323-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。