Jordan Classic99 Flight

运动帽

¥249

黑/黑/和谐蓝
黑/黑/黑/出租车黄

Jordan Classic99 Flight 运动帽采用可调节设计，助你随时随地轻松出行。 采用透气棉料，弧形帽檐上方饰有经典 Jumpman 和 Flight 标志。

  • 显示颜色： 黑/黑/和谐蓝
  • 款式： DV3151-011

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。