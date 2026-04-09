第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Club
可调节运动帽
¥249
Jordan Club 可调节运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，舒适非凡。充满夏日氛围，是节日季的理想之选。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。
- 显示颜色： 水洗柠檬黄/灰黑
- 款式： IR7245-753
Jordan Club
¥249
Jordan Club 可调节运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，舒适非凡。充满夏日氛围，是节日季的理想之选。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。
其他细节
- 背面可调节固定带，打造理想贴合度
- 刺绣孔眼设计，为头部营造出众透气感
产品细节
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 水洗柠檬黄/灰黑
- 款式： IR7245-753
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。