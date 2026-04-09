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Jordan Club 可调节运动帽 - 水洗柠檬黄/灰黑

Jordan Club

可调节运动帽

¥249

Jordan Club 可调节运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，舒适非凡。充满夏日氛围，是节日季的理想之选。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。


  • 显示颜色： 水洗柠檬黄/灰黑
  • 款式： IR7245-753

Jordan Club

¥249

Jordan Club 可调节运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，舒适非凡。充满夏日氛围，是节日季的理想之选。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。

其他细节

  • 背面可调节固定带，打造理想贴合度
  • 刺绣孔眼设计，为头部营造出众透气感

产品细节

  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 水洗柠檬黄/灰黑
  • 款式： IR7245-753

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