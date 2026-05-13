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Jordan Club 软顶可调节运动帽 - 椒红/白色/黑

Jordan Club

软顶可调节运动帽

36% 折让

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软顶帽冠，经典设计，满足你的多样需求。Jordan Club 软顶可调节运动帽采用斜纹棉料和水洗处理，缔造非凡舒适的佩戴感受，塑就日常挚爱佳选。


  • 显示颜色： 椒红/白色/黑
  • 款式： IF8483-673

Jordan Club

36% 折让

软顶帽冠，经典设计，满足你的多样需求。Jordan Club 软顶可调节运动帽采用斜纹棉料和水洗处理，缔造非凡舒适的佩戴感受，塑就日常挚爱佳选。

其他细节

  • 软顶版型，休闲百搭
  • 背面固定带可通过金属滑扣调节，剩余部分可整齐收纳至汗带中

产品细节

  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 椒红/白色/黑
  • 款式： IF8483-673

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