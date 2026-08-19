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Jordan Club
软顶运动帽
32% 折让
Jordan Club 软顶运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，营造出色舒适性。采用水洗工艺，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。
- 显示颜色： 旧宝蓝/校园粟黄
- 款式： IO4449-417
Jordan Club
32% 折让
Jordan Club 软顶运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，营造出色舒适性。采用水洗工艺，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。
产品细节
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/校园粟黄
- 款式： IO4449-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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