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Jordan Club 软顶运动帽 - 旧宝蓝/校园粟黄

Jordan Club

软顶运动帽

32% 折让

Jordan Club 软顶运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，营造出色舒适性。采用水洗工艺，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/校园粟黄
  • 款式： IO4449-417

Jordan Club

32% 折让

Jordan Club 软顶运动帽采用软顶设计，搭配耐用棉料和内置汗带，营造出色舒适性。采用水洗工艺，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。

产品细节

  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝/校园粟黄
  • 款式： IO4449-417

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