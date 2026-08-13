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Jordan CMFT Era
舒释鞋大童运动鞋
22% 折让
要找适合日常穿着又外观出众的运动鞋？非 Jordan CMFT Era 舒释鞋大童运动鞋莫属。这款鞋从经典之作 AJ1 和 AJ6 中汲取设计灵感，采用透气鞋面材料，搭配柔软泡棉缓震配置，带来名副其实的舒适感受。
- 显示颜色： 帆白/白色/亚麻/铝蓝
- 款式： IW2018-141
Jordan CMFT Era
22% 折让
要找适合日常穿着又外观出众的运动鞋？非 Jordan CMFT Era 舒释鞋大童运动鞋莫属。这款鞋从经典之作 AJ1 和 AJ6 中汲取设计灵感，采用透气鞋面材料，搭配柔软泡棉缓震配置，带来名副其实的舒适感受。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，营造轻盈舒适感受
- 足底搭载柔软泡棉，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 前足内侧透气孔设计
- 显示颜色： 帆白/白色/亚麻/铝蓝
- 款式： IW2018-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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