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Jordan CMFT Era 舒释鞋女子运动鞋 - 白色/帆白/天青石蓝/白金色

Jordan CMFT Era

舒释鞋女子运动鞋

10% 折让

要找适合日常穿着又外观出众的运动鞋？非 Jordan CMFT Era 舒释鞋女子运动鞋莫属。这款鞋从经典之作 AJ1 和 AJ6 中汲取设计灵感，采用透气鞋面材料，搭配柔软泡棉缓震配置，带来名副其实的舒适感受。此外，鞋面还采用反光网眼布设计。


  • 显示颜色： 白色/帆白/天青石蓝/白金色
  • 款式： IW2025-101

Jordan CMFT Era

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要找适合日常穿着又外观出众的运动鞋？非 Jordan CMFT Era 舒释鞋女子运动鞋莫属。这款鞋从经典之作 AJ1 和 AJ6 中汲取设计灵感，采用透气鞋面材料，搭配柔软泡棉缓震配置，带来名副其实的舒适感受。此外，鞋面还采用反光网眼布设计。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，营造轻盈舒适感受
  • 足底搭载柔软泡棉，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 前足内侧透气孔设计
  • 显示颜色： 白色/帆白/天青石蓝/白金色
  • 款式： IW2025-101

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