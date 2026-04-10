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Jordan CMFT Era 舒释鞋男子运动鞋 - 山峰白/帆白/校园红/黑

Jordan CMFT Era

舒释鞋男子运动鞋

¥849

要找适合日常穿着又外观出众的运动鞋？非 Jordan CMFT Era 舒释鞋男子运动鞋莫属。鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，让你轻松畅行。此外，透气鞋面材料结合足底柔软泡棉，缔造鞋如其名般的舒适感受。


  • 显示颜色： 山峰白/帆白/校园红/黑
  • 款式： IR7568-101

Jordan CMFT Era

¥849

要找适合日常穿着又外观出众的运动鞋？非 Jordan CMFT Era 舒释鞋男子运动鞋莫属。鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，让你轻松畅行。此外，透气鞋面材料结合足底柔软泡棉，缔造鞋如其名般的舒适感受。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，令鞋款轻盈非凡
  • 足底搭载柔软泡棉，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/帆白/校园红/黑
  • 款式： IR7568-101

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