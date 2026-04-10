要找适合日常穿着又外观出众的运动鞋？非 Jordan CMFT Era 舒释鞋男子运动鞋莫属。鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，让你轻松畅行。此外，透气鞋面材料结合足底柔软泡棉，缔造鞋如其名般的舒适感受。

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