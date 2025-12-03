 
Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋婴童运动鞋 - 白色/足球灰/霞光粉/狂喜钴蓝

Jordan CMFT Era

Jordan 舒释鞋婴童运动鞋

35% 折让
白色/足球灰/霞光粉/狂喜钴蓝
黑/帆白/椰奶色/海星橙

要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋婴童运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造鞋如其名般的舒适感受。弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助力尽情开玩。配色 101 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 白色/足球灰/霞光粉/狂喜钴蓝
  • 款式： HQ0508-140

35% 折让

其他细节

  • 顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，方便小宝贝快速穿脱，即刻开玩
  • 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，营造轻盈舒适感受
  • 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 前足内侧透气孔设计
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/足球灰/霞光粉/狂喜钴蓝
  • 款式： HQ0508-140

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 13

    22: 鞋内长 13.8

    23.5: 鞋内长 14.3

    25: 鞋内长 15.2

    26: 鞋内长 15.8

    27: 鞋内长 16.5

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

