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Jordan CMFT Era SE 新年系列
舒释鞋女子运动鞋
33% 折让
要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era SE 新年系列舒释鞋女子运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用春节特别配色，让你轻松迈步。此外，透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 白色/帆白/灰桃红/深队红
- 款式： IQ3473-161
Jordan CMFT Era SE 新年系列
33% 折让
要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era SE 新年系列舒释鞋女子运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用春节特别配色，让你轻松迈步。此外，透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造舒适感受。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟提拉设计
- 前足内侧透气孔设计
- 显示颜色： 白色/帆白/灰桃红/深队红
- 款式： IQ3473-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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