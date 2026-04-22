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Jordan Collected Dreams
男子梭织短裤
¥399
百搭又轻盈的 Jordan Collected Dreams 男子梭织短裤，之所以成为佳选单品，自有其道理。梭织面料，经久耐穿，助你畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 浅英国褐
- 款式： IR6304-281
Jordan Collected Dreams
¥399
百搭又轻盈的 Jordan Collected Dreams 男子梭织短裤，之所以成为佳选单品，自有其道理。梭织面料，经久耐穿，助你畅享舒适穿着体验。
其他细节
弹性腰部设计
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 锦纶。侧边口袋（手背侧）：87% 聚酯纤维/13% 棉。后片口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅英国褐
- 款式： IR6304-281
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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