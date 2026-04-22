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Jordan Collected Dreams 男子梭织短裤 - 浅英国褐

Jordan Collected Dreams

男子梭织短裤

¥399
浅英国褐
黑

百搭又轻盈的 Jordan Collected Dreams 男子梭织短裤，之所以成为佳选单品，自有其道理。梭织面料，经久耐穿，助你畅享舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 浅英国褐
  • 款式： IR6304-281

Jordan Collected Dreams

¥399

百搭又轻盈的 Jordan Collected Dreams 男子梭织短裤，之所以成为佳选单品，自有其道理。梭织面料，经久耐穿，助你畅享舒适穿着体验。

其他细节

弹性腰部设计

产品细节

  • 面料：62% 棉/38% 锦纶。侧边口袋（手背侧）：87% 聚酯纤维/13% 棉。后片口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅英国褐
  • 款式： IR6304-281

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