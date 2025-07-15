 
Jordan Collectors 斜挎包 - 白色

Jordan

Collectors 斜挎包

¥399

Jordan Collectors 斜挎包采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。拉链主袋内设口袋，帮助有序收纳物品；正面拉链口袋便于快速存取卡片或其他小物件。搭配可调节肩带，打造百搭风格，塑就日常背携的理想之选。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HQ7566-100

Jordan

¥399

Jordan Collectors 斜挎包采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。拉链主袋内设口袋，帮助有序收纳物品；正面拉链口袋便于快速存取卡片或其他小物件。搭配可调节肩带，打造百搭风格，塑就日常背携的理想之选。

其他细节

主袋内配有钥匙扣

产品细节

  • 尺寸：197 x 57 x 279 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维。网布：聚酯纤维/氨纶
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HQ7566-100

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