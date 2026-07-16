这款 Jordan Core Monogram 双肩包采用耐用合成革，巧搭整版压纹数字图案，可轻松收纳日常所需物品，并与你的造型相得益彰，彰显球员风范。这款双肩包配有宽敞主袋，内置拉链口袋，帮助有序收纳物品；正面口袋便于快速取放小物件，无需来回翻找。

这款 Jordan Core Monogram 双肩包采用耐用合成革，巧搭整版压纹数字图案，可轻松收纳日常所需物品，并与你的造型相得益彰，彰显球员风范。这款双肩包配有宽敞主袋，内置拉链口袋，帮助有序收纳物品；正面口袋便于快速取放小物件，无需来回翻找。

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