这款利落有型的 Jordan Core Monogram 行李包采用合成革材质，巧搭大面积压纹数字图案，轻松收纳随身装备。背上它，像球员一样出场，造型质感同步拉满。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带，多种背法随心切换。

这款利落有型的 Jordan Core Monogram 行李包采用合成革材质，巧搭大面积压纹数字图案，轻松收纳随身装备。背上它，像球员一样出场，造型质感同步拉满。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带，多种背法随心切换。

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