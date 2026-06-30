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Jordan Core Monogram 行李包 - 黑

Jordan

Core Monogram 行李包

¥999
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这款利落有型的 Jordan Core Monogram 行李包采用合成革材质，巧搭大面积压纹数字图案，轻松收纳随身装备。背上它，像球员一样出场，造型质感同步拉满。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带，多种背法随心切换。


  • 显示颜色：
  • 款式： IZ8154-010

Jordan

¥999

这款利落有型的 Jordan Core Monogram 行李包采用合成革材质，巧搭大面积压纹数字图案，轻松收纳随身装备。背上它，像球员一样出场，造型质感同步拉满。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带，多种背法随心切换。

产品细节

  • 尺寸：470 长 x 203 宽 x 267 高（毫米）
  • 面料：合成革。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IZ8154-010

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