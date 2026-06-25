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Jordan
Core Monogram 迷你斜挎包
¥499
Jordan Core Monogram 迷你斜挎包虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用合成革巧搭压纹数字图案，搭配可拆卸可调式肩带，提供多元携背方式。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7325-010
Jordan
¥499
Jordan Core Monogram 迷你斜挎包虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用合成革巧搭压纹数字图案，搭配可拆卸可调式肩带，提供多元携背方式。
产品细节
- 尺寸：229 长 x 102 宽 x 127 高（毫米）
- 面料：合成革。里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7325-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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