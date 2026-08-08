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Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt 大童（男孩）长袖T恤 - 健身红

Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt

大童（男孩）长袖T恤

¥329

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此配色当前无货

Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt 大童（男孩）长袖T恤采用印花短袖T恤结合带罗纹袖口的长袖设计，赋予手臂出色包覆体验。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FB1641-687

Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt

¥329

轻松叠搭

Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt 大童（男孩）长袖T恤采用印花短袖T恤结合带罗纹袖口的长袖设计，赋予手臂出色包覆体验。

其他细节

罗纹领口，舒适非凡

产品细节

  • 主身：100% 棉。长袖：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FB1641-687

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