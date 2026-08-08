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Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt
幼童长袖T恤
¥299
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此配色当前无货
Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt 幼童长袖T恤采用图案短袖T恤结合带罗纹袖口的长袖设计，提升包覆效果，而无需另添长款T恤来增强舒适性。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FB1709-100
Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt
¥299
轻松叠搭
Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt 幼童长袖T恤采用图案短袖T恤结合带罗纹袖口的长袖设计，提升包覆效果，而无需另添长款T恤来增强舒适性。
其他细节
罗纹领口，舒适非凡
产品细节
- 主身：100% 棉。长袖：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FB1709-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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