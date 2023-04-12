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      Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt

      幼童长袖T恤

      ¥299

      白色
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      Jordan Core Street 2-Fer Graphic Shirt 幼童长袖T恤采用图案短袖T恤结合带罗纹袖口的长袖设计，提升包覆效果，而无需另添长款T恤来增强舒适性。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FB1709-100

      尺寸与尺码

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