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Jordan Court Connect Low 幼童运动鞋 - 白色/泡沫粉/中国红

Jordan Court Connect Low

幼童运动鞋

15% 折让

Jordan Court Connect Low 幼童运动鞋结构利落，融入经典 Jordan 细节，尽显篮球风格，兼顾运动风和日常舒适感。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，让穿脱更轻松。


  • 显示颜色： 白色/泡沫粉/中国红
  • 款式： IQ6046-101

Jordan Court Connect Low

15% 折让

Jordan Court Connect Low 幼童运动鞋结构利落，融入经典 Jordan 细节，尽显篮球风格，兼顾运动风和日常舒适感。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，让穿脱更轻松。

其他细节

  • 优质材料组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 泡棉中底，赋予稚嫩双足出众支撑力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/泡沫粉/中国红
  • 款式： IQ6046-101

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