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Jordan Court Connect Low
幼童运动鞋
15% 折让
Jordan Court Connect Low 幼童运动鞋结构利落，融入经典 Jordan 细节，尽显篮球风格，兼顾运动风和日常舒适感。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，让穿脱更轻松。
- 显示颜色： 白色/泡沫粉/中国红
- 款式： IQ6046-101
Jordan Court Connect Low
15% 折让
Jordan Court Connect Low 幼童运动鞋结构利落，融入经典 Jordan 细节，尽显篮球风格，兼顾运动风和日常舒适感。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，让穿脱更轻松。
其他细节
- 优质材料组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 泡棉中底，赋予稚嫩双足出众支撑力
产品细节
- 显示颜色： 白色/泡沫粉/中国红
- 款式： IQ6046-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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