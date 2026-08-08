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Jordan CP3.XII PF 男子篮球鞋 - 黑/白色/黑

Jordan CP3.XII PF

男子篮球鞋

¥699

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Jordan CP3.XII PF 篮球鞋专为满足克里斯·保罗的迅捷要求而打造，具备多重功能，帮助满足加速或减速需求。Flyknit 结构轻盈透气，Zoom Air 技术铸就灵敏回弹的缓震性能。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： CJ4275-010

Jordan CP3.XII PF

¥699

敏捷疾速

Jordan CP3.XII PF 篮球鞋专为满足克里斯·保罗的迅捷要求而打造，具备多重功能，帮助满足加速或减速需求。Flyknit 结构轻盈透气，Zoom Air 技术铸就灵敏回弹的缓震性能。

其他细节

  • Flyknit 结构将轻质支撑力和透气性巧妙相融
  • Zoom Air 气垫，缔造轻盈灵敏的回弹缓震性能
  • 耐穿橡胶外底搭配改良人字底纹，造就可驾驭户外球场的非凡抓地力
  • 侧边包覆和可调节系带系统，缔造舒适支撑力
  • 别致鞋面设计

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： CJ4275-010

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