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Jordan CP3.XII PF
男子篮球鞋
¥699
售罄：
此配色当前无货
Jordan CP3.XII PF 篮球鞋专为满足克里斯·保罗的迅捷要求而打造，具备多重功能，帮助满足加速或减速需求。Flyknit 结构轻盈透气，Zoom Air 技术铸就灵敏回弹的缓震性能。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： CJ4275-010
Jordan CP3.XII PF
¥699
敏捷疾速
Jordan CP3.XII PF 篮球鞋专为满足克里斯·保罗的迅捷要求而打造，具备多重功能，帮助满足加速或减速需求。Flyknit 结构轻盈透气，Zoom Air 技术铸就灵敏回弹的缓震性能。
其他细节
- Flyknit 结构将轻质支撑力和透气性巧妙相融
- Zoom Air 气垫，缔造轻盈灵敏的回弹缓震性能
- 耐穿橡胶外底搭配改良人字底纹，造就可驾驭户外球场的非凡抓地力
- 侧边包覆和可调节系带系统，缔造舒适支撑力
- 别致鞋面设计
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： CJ4275-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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