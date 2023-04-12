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      Jordan CP3.XII PF

      男子篮球鞋

      ¥699

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      • 显示颜色： 黑/白色/黑
      • 款式： CJ4275-010

      尺寸与尺码

      根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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