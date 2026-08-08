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Jordan Crew 幼童运动童袜（3 双） - 大气浅粉

Jordan

Crew 幼童运动童袜（3 双）

¥149
大气浅粉
浅土褐

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Jordan Crew 幼童运动童袜（3 双）汇集小宝贝所需，为稚嫩双足缔造舒适穿着感受。出众运动袜搭配出色运动鞋，乐享非凡的日常运动体验。柔软透气面料、充沛缓震效果和足弓舒适贴合，叫人如何不爱？


  • 显示颜色： 大气浅粉
  • 款式： DV9836-610

Jordan

¥149

关键部位，舒适出众

Jordan Crew 幼童运动童袜（3 双）汇集小宝贝所需，为稚嫩双足缔造舒适穿着感受。出众运动袜搭配出色运动鞋，乐享非凡的日常运动体验。柔软透气面料、充沛缓震效果和足弓舒适贴合，叫人如何不爱？

其他细节

  • 出众缓震配置，非凡舒适
  • 足弓板带，塑就舒适支撑效果

产品细节

  • 袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大气浅粉
  • 款式： DV9836-610

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