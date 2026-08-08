第 1 张图片，共 4 张图片
Jordan
Crew 幼童运动童袜（3 双）
¥149
售罄：
此配色当前无货
Jordan Crew 幼童运动童袜（3 双）汇集小宝贝所需，为稚嫩双足缔造舒适穿着感受。出众运动袜搭配出色运动鞋，乐享非凡的日常运动体验。柔软透气面料、充沛缓震效果和足弓舒适贴合，叫人如何不爱？
- 显示颜色： 大气浅粉
- 款式： DV9836-610
Jordan
¥149
关键部位，舒适出众
Jordan Crew 幼童运动童袜（3 双）汇集小宝贝所需，为稚嫩双足缔造舒适穿着感受。出众运动袜搭配出色运动鞋，乐享非凡的日常运动体验。柔软透气面料、充沛缓震效果和足弓舒适贴合，叫人如何不爱？
其他细节
- 出众缓震配置，非凡舒适
- 足弓板带，塑就舒适支撑效果
产品细节
- 袜底：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 大气浅粉
- 款式： DV9836-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。