Jordan DAY1 EO
大童多场景运动鞋
¥449¥49910% 折让
无论是参加篮球赛还是上学，Jordan DAY1 EO 大童运动鞋皆可助孩子轻松驾驭。可下压式后跟设计，踩下即可蹬入，助孩子上场应战。中底融入 Jumpman 品牌标志和模压纹路，增添经典元素。
- 显示颜色： 纤维绿/淡水青/上升翠绿/光辉绿
- 款式： FQ1306-301
Jordan DAY1 EO
¥449¥49910% 折让
无论是参加篮球赛还是上学，Jordan DAY1 EO 大童运动鞋皆可助孩子轻松驾驭。可下压式后跟设计，踩下即可蹬入，助孩子上场应战。中底融入 Jumpman 品牌标志和模压纹路，增添经典元素。
其他细节
- 可下压式后跟，便于轻松穿入，即穿即走
- 在双足蹬入后，后跟可迅速回弹
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 泡绵中底，舒适缓震
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋面打孔设计
- 鞋舌饰有刺绣 Jumpman
- 显示颜色： 纤维绿/淡水青/上升翠绿/光辉绿
- 款式： FQ1306-301
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 22.2
33: 鞋内长 22.4
33.5: 鞋内长 22.8
34: 鞋内长 23.2
35: 鞋内长 23.6
35.5: 鞋内长 23.9
36: 鞋内长 24.2
36.5: 鞋内长 24.5
37.5: 鞋内长 24.9
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 25.9
40: 鞋内长 26.1
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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