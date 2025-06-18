 

Jordan DAY1 EO

大童多场景运动鞋

¥449¥49910% 折让

无论是参加篮球赛还是上学，Jordan DAY1 EO 大童运动鞋皆可助孩子轻松驾驭。可下压式后跟设计，踩下即可蹬入，助孩子上场应战。中底融入 Jumpman 品牌标志和模压纹路，增添经典元素。


  • 显示颜色： 纤维绿/淡水青/上升翠绿/光辉绿
  • 款式： FQ1306-301

Jordan DAY1 EO

¥449¥49910% 折让

无论是参加篮球赛还是上学，Jordan DAY1 EO 大童运动鞋皆可助孩子轻松驾驭。可下压式后跟设计，踩下即可蹬入，助孩子上场应战。中底融入 Jumpman 品牌标志和模压纹路，增添经典元素。

其他细节

  • 可下压式后跟，便于轻松穿入，即穿即走
  • 在双足蹬入后，后跟可迅速回弹
  • 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 泡绵中底，舒适缓震
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋面打孔设计
  • 鞋舌饰有刺绣 Jumpman
  • 显示颜色： 纤维绿/淡水青/上升翠绿/光辉绿
  • 款式： FQ1306-301

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 22.2

    33: 鞋内长 22.4

    33.5: 鞋内长 22.8

    34: 鞋内长 23.2

    35: 鞋内长 23.6

    35.5: 鞋内长 23.9

    36: 鞋内长 24.2

    36.5: 鞋内长 24.5

    37.5: 鞋内长 24.9

    38: 鞋内长 25.2

    38.5: 鞋内长 25.6

    39: 鞋内长 25.9

    40: 鞋内长 26.1

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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