Jordan DAY1 EO

大童多场景运动鞋

¥499

无论是参加篮球赛还是上学，Jordan DAY1 EO 大童运动鞋皆可助孩子轻松驾驭。可下压式后跟设计，踩下即可蹬入，助孩子上场应战。中底融入 Jumpman 品牌标志和模压纹路，增添经典元素。

  • 显示颜色： 金属银/浅深红/冰川蓝/游戏宝蓝
  • 款式： FQ1306-003

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 22.2

33: 鞋内长 22.4

33.5: 鞋内长 22.8

34: 鞋内长 23.2

35: 鞋内长 23.6

35.5: 鞋内长 23.9

36: 鞋内长 24.2

36.5: 鞋内长 24.5

37.5: 鞋内长 24.9

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.6

39: 鞋内长 25.9

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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